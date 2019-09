Hasselt - Tibo T. (21) uit Hasselt verloor dinsdag om 0.40 uur de controle over het stuur toen hij in de Oppenstraat in Stevoort reed. De twintiger knalde tegen een verlichtingspaal om vervolgens in een voortuintje tot stilstand te komen. De auto belandde hierbij op zijn zijkant en de automobilist was lichtgewond.