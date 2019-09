Gedrogeerde bestuurder drie keer op een jaar betrapt

Bilzen - De politie haalde zaterdag rond middernacht in de Tongersestraat in Bilzen een bestuurder (28) aan de kant. De man uit Borgloon was onder invloed van drugs en speelde zijn rijbewijs kwijt. Het was al de derde maal in een jaar tijd dat de politie hem kon betrappen op druggebruik en bij het doorzoeken van de auto vonden de agenten pepperspray en een kleine baseballknuppel. Ook het verboden wapenbezit was geen primeur. De twintiger zal zich op een later tijdstip voor het parket moeten verantwoorden.