Genk - De brandweer kreeg woensdag rond 16 uur een melding van een keukenbrand bij een horecazaak in de Vennestraat in Winterslag. Ter plaatse aangekomen ontdekte de brandweer niet meteen de oorzaak van de rookontwikkeling, die wellicht te wijten viel aan een defect aan de elektriciteit. De stroom werd afgesloten en de ruimte geventileerd. De nevel die was blijven hangen verdween en de schade bleef beperkt.