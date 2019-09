Kortessem - Inbrekers forceerden dinsdag de deur van een huis op de Tongersesteenweg en doorzochten de woning. De buit is nog onbekend. Dezelfde namiddag werd nog een tweede inbraak in Kortessem vastgesteld. Ook in de Leeuwerstraat werd een huis doorzocht. Hier is evenmin duidelijk wat gestolen werd.