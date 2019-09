Diepenbeekse vrouw met drugs in auto in Munsterbilzen aan de kant gezet

Regio

In de Kruisbosstraat in Munsterbilzen is zondagochtend een 31-jarige vrouw uit Diepenbeek door de politie aan de kant gezet. De vrouw had verschillende soorten drugs op zak. Ze werd in de boeien gesla...

Lees verder