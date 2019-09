Controles in Beringen

Beringen - De politie voerde voorbije weekend verkeerscontroles uit. In de Buitingstraat in Beringen betrapten ze maar liefst negen automobilisten in het bezit van drugs. De agenten inden voor 2.000 euro aan boetes, onder ook voor verboden wapenbezit. De patrouilles van de politie brachten het afgelopen weekend ook vijf hardrijders tot stilstand in Beringen. Op de Kasteletsingel beboetten ze twee bestuurders die tegen elkaar aan het racen waren. Ze reden 120 km/uur in een zone 70. Op de Hasseltweg speelden er twee hun rijbewijs kwijt. Een bestuurder reed 100 in een zone 50 en de andere automobilist werd tegen 150 km/uur geflitst in een zone 100. Tot slot was er op de Koolmijnlaan iemand die zijn rijbewijs mocht inleveren omdat hij dubbel zo snel reed dan toegelaten: 100 km/uur. Op de parking aan de toeristische dienst in Beringen werd een bestuurders beboet voor het vertrekken met gierende banden en het niet parkeren binnen de voorziene vakken. Er werd ook een GAS-boete uitgeschreven voor het afspelen van luide muziek.