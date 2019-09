Een op vier rijdt te snel aan schoolpoort

Hasselt / Lummen / Diepenbeek - De politie controleerde de eerste twee weken van het schooljaar in de zones 30 van de Genenbosstraat in Lummen, Stationsstraat in Diepenbeek en Maastrichtersteenweg in Hasselt. Van de 542 bestuurders reden er 138 te snel. Zij kregen een pv. “We vinden het verontrustend dat nog steeds een op vier te snel rijdt aan de schoolpoorten”, zeggen ze bij politie LRH. “Daarom blijven we deze acties volhouden.” De zone controleert de komende weken ook intensief op het dragen van de gordel en het gebruik van een gsm achter het stuur.