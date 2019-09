Grote controle op Prins-Bisschopssingel en N74

Hasselt / Zonhoven - De politie LRH organiseerde dinsdag samen met de Vlaamse belastingsdienst en de douane verkeerscontroles op de Prins-Bisschopssingel in hasselt en N74 in Zonhoven. 25 bestuurder die hun verkeersbelasting niet betaalden moesten samen 10.000 euro ophoesten. De douane haalde hetzelfde bedrag bij elkaar voor openstaande boetes. Het gebruik van rode mazout bracht 1.000 euro aan boetegeld op. Voorts ontdekte de politie drie illegalen. Twee van hen kregen het bevel het grondgebied meteen te verlaten en een van hen werd in afwachting van zijn verplichte terugkeer naar het thuisland naar een gesloten asielcentrum gebracht. Tot slot was er onder meer een persoon die onder invloed van verdovende middelen was.