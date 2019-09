Dilsen-Stokkem - Zowel op Tivoli als in de Kasteelstraat werden maandag fietsen gestolen. Op Tivoli ging het om een tweewieler die uit een schuur achter het huis werd gehaald, maar even later ook weer in een veld bleef liggen en in de Kasteelstraat stond tegen een gevel een zwart-roze meisjesfiets. Die was niet afgesloten en verdween wel.