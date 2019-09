Student uit Lommel opgesloten in Leuvense pitabar

Lommel - Een 19-jarige student uit Lommel raakte maandagnacht opgesloten in een pitabar in hartje Leuven.

De man was er naar het toilet gegaan en viel daar in slaap. Toen hij een paar uur later uit zijn slaap ontwaakte, stelde hij vast dat de zaak inmiddels gesloten was en er niemand meer in het gebouw aanwezig was. De man stond enige tijd voor het venster te wachten tot er iemand zou langs komen. Uiteindelijk werd hij dan toch opgemerkt. Nadat iemand was opgetrommeld om de deur te openen, kon de jongeman verder gaan slapen op zijn kot.