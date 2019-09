Oudsbergen - Drie voertuigen waren maandag om 15.20 uur betrokken bij een kop-staartbotsing in de Bedrijfsstraat in Opglabbeek. Bij de aanrijding raakte een vrouw (27) uit Peer gewond. Op de Weg naar As in Opglabbeek botsten dinsdag om 10.50 uur twee auto’s. Hierbij liepen een man (85) uit Oudsbergen en vrouw (65) uit As verwondingen op.