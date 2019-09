Geetbets - Bij een snelheidscontrole op de Grote Baan in Rummen (Geetbets) is zondag een automobilist betrapt die 140 km per uur reed hoewel er maximimaal 70 km per uur mag worden gereden. Hij zal zich later voor de politierechter moetehn verantwoorden. Ook 22 andere bestuurders werden er geflitst. In de Borgloonstraat vlogen 32 hardrijders tegen de lamp. De hoogst geregistreerde snelheid bedroeg er 82 km per uur. Daar geldt een maximumsnelheid van 50 km per uur.