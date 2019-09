Gevels met eieren besmeurd

Geetbets - In de Persoonsstraat in Rummen (Geetbets) hebben onbekenden afgelopen weekend drie huisgevels beklad met graffiti. Een buurtbewoner had rond het tijdstip van de feiten drie jongeren in de straat opgemerkt die zich erg verdacht gedroegen. Hij had echter nagelaten onmiddellijk de politie te alarmeren. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. De politie Hageland roept nogmaals op bij elk verdacht feit dadelijk het nummer 101 te bellen.”Beter een keer te veel bellen, dan te weinig”, luidt het. Vorig jaar werden in de Persoonsstraat al een aantal huisgevels besmeurd met eieren.