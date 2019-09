Snelheidscontroles op maandag

Hoeselt / Bilzen - De politie controleerde maandag op vier plaatsen in de zone. In de Bammestraat in Rijkhoven reed meer dan een op vijf te hard. 71 was de topsnelheid terwijl de limiet 50 km/uur is. In de Lindekapelstraat in Hoeselt geldt dezelfde limiet. Hier reed een op tien te snel en was de hoogste registratie 76. Op de N700 in Bilzen waar de maximale snelheid 90 is reed vier op honderd te snel met 137 km/uur als hoogste. Tot slot waren er op de Rode Kruislaan in Bilzen meer dan zestien procent overtreders en reed een persoon 106 km/uur terwijl er slechts 70 is toegelaten.