Drie mensen met drugs uit verkeer gehaald

Bilzen / Riemst - De politie betrapte in de nacht van zaterdag op zondag drie automobilisten op rijden onder invloed van drugs. Dat gebeurde op de Maastrichtersteenweg in Riemst en de Calvarieberg en Kruisbosstraat in Bilzen. Ze testten onder meer positief om amfetamines en cocaïne, maar ook alcohol en moesten allen hun rijbewijs inleveren. Dat gold ook voor de wellenaar (33) die de speekseltest weigerde af te leggen. Op de Burgemeester Marresbaan in Riemst was er tot slot nog een 58-jarige uit Lanaken die de snelheidslimiet van 70 km/uur negeerde en aan een snelheid van meer dan 100 km/uur het dienstvoertuig van de politie inhaalde. Hij kreeg een pv.