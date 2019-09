Hasselt - Onbekenden drongen een huis in de Bieststraat in Rapertingen binnen. De inbraak gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag en de daders maakten geld en juwelen buit. Ook in de wijk Hollands Veld werd ingebroken. De daders braken een raam van een huis in de Herfststraat open. De buit is nog niet bekend. De vaststellingen gebeurden zondag om 0.15 uur.