Diepenbeek - Op de N702 in Diepenbeek gebeurde maandag om 18.45 uur een ongeval. Louis J. (25) uit Lanaken verloor de controle over het stuur en week van de rijbaan af. Hij kwam daarbij in aanrijding met onder ander signalisatieborden en vangrails om tot stilstand te komen in een veld. De man was lichtgewond.