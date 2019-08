Man met scootmobiel sukkelt in kanaal in Lanaken

Regio

Woensdag rond 12.30 uur is een 80-jarige Maasmechelaar door een ongelukkig manoeuvre met zijn scootmobiel in Neerharen (Lanaken) in de Zuid-Willemsvaart gesukkeld. Een schipper kon de man veilig en we...

