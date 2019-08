Genk - De politie Carma controleerde dinsdagnamiddag een bestuurder in de Nieuwstraat in Genk nadat hij een verkeersovertreding begaan had. De twintiger uit de gemeente bleek een rijverbod te hebben, kon geen geldige identiteitskaart voorleggen en legde een positieve drugstest af. Verder had hij nog drugs op zak en stond hij nog onder opgelegde voorwaarden. De politie stelde de nodige pv’s op.