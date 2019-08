Bestuurder onder invloed van drugs meldt zich op politiecommissariaat

Bilzen - De politie betrapte dinsdag in Bilzen twee bestuurders op het rijden onder invloed van verdovende middelen. Op de Maastrichterstraat legde een 42-jarige man uit Hasselt een positieve speekseltest af op het gebruik van heroïne. Zijn voorlopig rijbewijs bleek verlopen en hij heeft nog een lopend rijverbod. Zijn voertuig werd getakeld en in opdracht van het parket voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd met het oog op verbeurdverklaring. Hij zal zich op een later tijdstip voor de politierechter moeten verantwoorden. De tweede bestuurder liep tegen de lamp op het politiecommissariaat. De man (31) uit Tongeren bood zich aan om een verklaring af te leggen voor een eerdere verkeersinbreuk waarbij hij zonder rijbewijs reed en een positieve drugstest aflegde. Die moest hij weer afleggen en dit keer was die positief op het gebruik van cocaïne. De dertiger moest zijn rijbewijs inleveren en verschijnt nog voor de politierechter.