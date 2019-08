Hasselt - Onbekenden verschaften zich toegang tot een pand op de Diestersteenweg in Hasselt en maakten onder andere een som geld buit. De melding kwam woensdag om 9.30 uur bij de politie binnen. Ook op de Kuringersteenweg werd ingebroken. De buit is echter nog niet bekend. Dit feit werd om 9 uur gemeld. Tot slot was er nog een woninginbraak op de Jan van Helmontlaan. De deur werd opengebroken en de daders stalen een geldsom. Dit feit werd om 8.15 uur gemeld.