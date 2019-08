Alken - Inbrekers forceerden een raam van een pand op Laagdorp in Alken. Dat stelden ze woensdag om 8.45 uur vast. De buit is nog niet bekend. Ook in de Hoogdorpsstraat werd in dezelfde vroege ochtend ingebroken. De daders drongen via een raam van een gebouw binnen en stalen een geldsom. Dit werd om 6.30 uur vastgesteld.