Hamont-Achel - Door storingen aan en laagspanningscabine bij het bedrijf Van Reusel Snacks op de Lozenweg in Hamont brak dinsdag rond 1 uur een brandje uit. Dat was snel onder controle, maar het had wel voor veel rook gezorgd en de evacuatieprocedure was al opgestart.. De productie kwam niet in het gedrang.