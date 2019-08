Genk - De politie Carma controleerde zondagavond op de Westerring in Genk een bestuurder die onder meer snelheden tot 120 km/uur had gehaald op plaatsen waar slechts 90 is toegelaten. De man werd aan de kant gezet en moest een alcoholtest afleggen. Hij bleek maar liefst 2,94 promille in het bloed te hebben en zijn rijbewijs werd meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Hij mag zich ook nog aan een fikse boete verwachten en een eventuele verlenging van het rijverbod.