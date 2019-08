Inbraken in Noord-Limburgse wagens

Overpelt / Neerpelt / Lommel / Hamont-Achel - In Noord-Limburg werden zondagnamiddag drie verschillende inbraken in auto's vastgesteld.

Een onbekende pleegde op de Beverbekerdijk in Hamont een diefstal uit een auto die daar geparkeerd stond. De ruit aan de passagierszijde werd ingeslagen en de handtas gestolen. Dat gebeurde zondagnamiddag. Opvallend is dat eenzelfde inbraak gebeurde op de Breugelweg in Lindel (Pelt). Daar sneuvelde in dezelfde namiddag een raampje aan de passagierszijde en verdween de handtas die in het voertuig lag. De wagen stond op een parking. Een derde, gelijkaardig feit werd op de Ruwe Heuvelweg in Lommel vastgesteld. Daar was het zondagnamiddag eveneens prijs en stal de dader een portefeuille en gsm. Of de zaken gelinkt kunnen worden is nog niet duidelijk.