Hasselt - Onbekenden braken voorbije weekend een raam van een gebouw in de Heidestraat in Hasselt open. Ze konden vervolgens elektronisch materiaal stelen. Dat werd zondag om 10 uur bij de politie gemeld. In dezelfde straat werd vermoedelijk door dezelfde daders gepoogd op een tweede plaats in te breken. Ze probeerden een raam te verbrijzelen, maar dat lukte niet.