Houthalenaar strandt in achtste finales WK FIFA in Londen

Regio

De WK FIFA-droom van Houthalenaar Stefano Pinna (22) is zaterdag tijdens de eWorld Cup in Londen in de achtste finales geëindigd. De Limburger ging met 1-3 onderuit ging tegen de Duitser Mohammed Arko...

Lees verder