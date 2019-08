Chauffeur wil aan controle ontsnappen door van plaats te wisselen

Hasselt / Zonhoven / Diepenbeek - De politie LRH organiseerde in de nacht van donderdag op vrijdag alcohol- en drugscontroles op de Houthalenseweg in Zonhoven, de Nieuwstraat in Diepenbeek en het Leopoldplein in Hasselt. Een bestuurder merkte de controle op en probeerde er onderuit te komen door van plaats te wisselen met de passagier. De man bleek niet in het bezit van een geldig rijbewijs en was onder invloed van verdovende middelen. De nodige pv’s werden opgesteld. Verder gingen ook nog drie landbouwvoertuigen op de bon wegens inbreuken op de verkeersregels rond lading.