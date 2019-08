Bilzen / Riemst - De politie controleerde donderdag op snelheid in de Reekstraat, op de Alden Biesensingel en Heesveld in Bilzen en op de Sluizerweg in Riemst. In totaal gingen 197 bestuurders op de bon. Vooral op Heesveld waar de maximale toegelaten snelheid 50 km/uur bedraagt werd te snel gereden. Bijna 4 op 10 (70 automobilisten) overschreden de limiet.