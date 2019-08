Diest - Dieven sloegen aan de achterzijde van een woning in Schoonaerde een ruit in om binnen te geraken. Zij hebben er geld gestolen. Het precieze bedrag is niet gekend. De feiten zijn woensdag vastgesteld door de bewoner. De politie kreeg melding van twee fietsdiefstallen. De dieven sloegen toe in de Kautershoek en in de Koningin Astridlaan.