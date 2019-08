Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Een fietser (55) uit Bree raakte woensdagnamiddag rond 17 uur gewond bij een ongeval op de Weg naar Opoeteren in Gruitrode. De vijftiger botst tegen een auto. Een vrouw (27) uit Maaseik ging donderdag om 3.40 uur van de baan toen ze over de Ophovenstraat in Gruitrode reed. Ze raakte gewond en moest verzorging krijgen.