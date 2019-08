Hasselt - Voetgangster Agnes W. (73) uit Lanaken raakte woensdag om 23 uur lichtgewond bij een aanrijding met een auto in de Capucienenstraat in Hasselt. David B. raakte woensdag om 19 uur als voetganger betrokken bij een botsing met een wagen. Het ongeval gebeurde op de Runkstersteenweg in Runkst. De 34-jarige uit Hasselt was lichtgewond.