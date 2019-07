257 alcoholtesten afgenomen, iedereen negatief

Lanaken / Maasmechelen - De politie organiseerde dinsdag in samenwerking een aantal partners zoals de Vlaamse belastingdienst en RSZ een verkeersactie in de zone. Tussen 10 en 17.30 uur namen ze 257 alcoholtesten af. Niemand had gedronken. Wel waren er tal van andere inbreuken zoals het niet dragen van de gordel of een trucker die de rij- en rusttijden niet respecteerde. De Vlaamse belastingdienst stelde vier pv’s op en liet een wagen takelen wegens het niet kunnen betalen van het achterstallige saldo.