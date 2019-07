Dilsen-Stokkem - De politie kreeg dinsdag om 11 uur een melding van een brand op Rotsheide in Elen. Bij aankomst bleek het in de tuin te zijn waar een bergje snoeiafval in brand stond. De bewoner duidde de zitmaaier als schuldige aan. Hij verklaarde dat hij het al eens geprobeerd had te blussen met de tuinslang die er nog steeds bij lag. In het bijzijn van de politie hervatte hij de bluswerken.