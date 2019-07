Genk / Bilzen - De politie controleerde zondag om 4.30 uur een wagen die stilstond op de rechtse rijstrook van de Alden Biesensingel in Bilzen. De chauffeur (29) uit Genk bleek bijna 1 promille alcohol in het bloed te hebben en ook de drugstest was positief op het gebruik van cannabis. Hij moest zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren en omdat dat niet meer geldig bleek werd zijn voertuig ingehouden en getakeld.