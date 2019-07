Scooter in brand gestoken en gestolen motor teruggevonden

Maaseik - In Maaseik verdwenen zondag en maandag brommers die ook weer werden teruggevonden.

Bij de politie kregen ze maandag om 4.45 uur een melding van een brand in de Walstraat in Maaseik. Het ging om een scooter die door de brandweer geblust moest worden. De brommer werd even verderop gestolen. De zaak wordt nu verder onderzocht.

Onbekenden stalen zondag een motor in de Waagstraat in Maaseik. De diefstal van de Duitse BMW werd rond 15 uur vastgesteld en de motor werd even later enkele straten verderop teruggevonden.