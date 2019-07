Verkeersacties in hele politiezone

Lanaken / Maasmechelen - De politiezone Lanaken-Maasmechelen organiseerde op vrijdag en zaterdag een verkeersactie in de zone. Ze controleerden in totaal 371 bestuurders. Zeven van hen bliezen positief. Onder hen was er een bestuurder die zijn rijbewijs meteen voor twee weken moest inleveren. Twee andere bestuurders kregen een pv voor drugs in het verkeer. Ook zij moesten het rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Voor het overige stelden de inspecteurs nog tal van andere pv's en onmiddellijke inningen op voor verschillende inbreuken.