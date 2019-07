Maaseik - De eigenaar van een chalet op de camping van Heerenlaak aan de Houtweg in Maaseik veroorzaakte zaterdag om 15 uur per ongeluk vuur. Hij was onkruid aan het wegbranden toen een vonk via de wind op de haag oversloeg. Andere vakantiegangers en de eigenaar konden het vuur samen onder controle houden, maar de haag, voortent van de caravan en parasol raakten wel beschadigd. De brandweer kwam nog een controle uitoefenen.