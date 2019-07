Vier inbraken in Paal

Beringen - De politie stelde zaterdag vier inbraken vast in Paal. Op de Diestersteenweg konden de daders via een raam in de zijgevel binnendringen en stalen ze een werktas, horloge en contant geld. Ook in de Gelebergstraat was het prijs en maakten de inbrekers 347 Zwitserse Frank en 150 euro buit. In de Kapelstraat werd twee keer toegeslagen. De daders raakten via de achterzijde binnen, maar konden op het eerste gezicht niets buitmaken. De recherche voerde op alle vier locaties een sporenonderzoek uit.