LRH organiseert grote alcohol- en drugscontroles

Hasselt / Zonhoven - De politie LRH organiseerde in de nacht van donderdag op vrijdag alcohol- en drugscontroles in de Wijvestraat in Zonhoven, op de Genkersteenweg in Hasselt en aan het Leopoldplein in Hasselt. In totaal werden 482 bestuurders gecontroleerd. Acht van hen bliezen positief en vier waren onder invloed van verdovende middelen. Hun rijbewijzen werden (tijdelijk) ingetrokken. Opvallend, in Zonhoven betrapten de agenten een minderjarige achter het stuur zonder rijbewijs en was er een automobilist die aan de politiecontrole wilde ontkomen door zijn auto te parkeren op de oprit van een woning. Hij bleek onder invloed van drank.