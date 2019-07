Zonhoven - Onbekenden braken de deur van een huis in de Lange Schouwenstraat in Zonhoven open. Wat ze konden stelen is nog niet bekend. De melding dateert van woensdag 15.30 uur. Donderdag om 9.30 uur was er nog een melding van een poginginbraak in de Keurstraat. De daders kregen de deur van het huis niet open.