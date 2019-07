Hasselt - De politie kreeg donderdag om 0.15 uur een melding van een inbraak in de Abelenstraat in hasselt. Op het eerste gezicht lijkt er geen buit te zijn. Bij een inbraak op de Genkersteenweg was het wel prijs. De vaststellingen gebeurden donderdag om 2 uur. De buit bestaat uit cash. Van een inbraak in de Molenstraat die quasi gelijktijdig werd vastgesteld is nog niet bekend wat er precies werd gestolen.