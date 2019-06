Van Marleentje in ‘Lili en Marleen’ tot gids in een kapel: Maaseikse actrice maakte opvallende carrièreswitch

Regio

Wat is er geworden van Helena Vanloon (52) uit Maaseik, de actrice die één van de titelrollen speelde in Lili en Marleen? Blijkt dat ze rondleidingen geeft in een Antwerpse kapel. “Geloof is erg belan...

Lees verder