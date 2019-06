Dilsen-Stokkem - Een bewoner uit de Lemmenshoefstraat in Dilsen had donderdag om 8.50 uur per ongeluk brand gesticht. De man was met een gasbrander onkruid aan het verwijderen toen ook enkele struiken in vuur schoten. Er was sprake van veel rookontwikkeling, maar de bewoner kon de brand samen met zijn buurman blussen.