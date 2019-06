Hasselt - De politie LRH organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag verkeerscontroles in de hele zone. Een bestuurder had te veel gedronken en een automobilist testte positief op drugs. Verder stelden de agenten nog vijftien pv’s op voor verschillende verkeersinbreuken zoals onaangepast rijgedrag en het gebruik van de gsm achter het stuur. Voorts was er nog een persoon met een wapen op zak.