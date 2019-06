Borgloon - Onbekenden verschaften zich toegang tot een huis in de Jesserenstraat in Jesseren, maar werden opgeschrikt door het alarm en sloegen op de vlucht. De melding dateert van vrijdag om 23.30 uur. Ook in de Broekstraat werd een inbraak vastgesteld. Dat gebeurde zaterdag om 9.15 uur. De daders raakten via de achterdeur binnen, maar maakten op het eerste gezicht niets buit.