Hasselt - In Hasselt liepen voetgangers verwondingen op bij ongevallen.

Voetgangster Tamara V. (30) uit wellen raakte vrijdag om 16.45 uur gewond bij een aanrijding op Stadsheide. Ze moest naar het ziekenhuis.



In de Capucienenstraat in Hasselt kwamen zaterdag om 14.50 uur een voetganger en fietser met elkaar in botsing. Anita D. (58) uit Hasselt en Jan V. (75), eveneens uit Hasselt, moesten ter controle naar het ziekenhuis.