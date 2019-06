Politie controleert zwaar vervoer

Voeren - e politiezones van Voeren en Bilzen-Hoeselt-Riemst voerden donderdag een gezamenlijke controleactie uit aan de E25 ter hoogte van de parking van Moelingen. Aan de actie, gericht op zwaar vervoer, nam ook GOCA (groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs) deel. Vier truckers waren niet in orde met de technische eisen, ee bestuurder hield zich niet aan de rij- en rusttijden, een trucker reed rond met een valse keuring, twee mensen kregen een pv voor het gebruik van de gsm achter het stuur en tot slot was er een iemand niet in orde met de technische keuring. In totaal inden de controlediensten voor 7.222 euro aan boetes.