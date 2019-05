Lanaken / Maasmechelen - De politie organiseerde in de nacht van zaterdag op zondag een SLim-actie. Ze stonden op twee plaatsen in zowel Lanaken als Maasmechelen en onderwierpen 312 bestuurders aan een snuffeltest. Drie bleken alcohol gedronken te hebben. Een van hen moest zijn rijbewijs meteen inleveren. Verder werden nog zes pv’s opgesteld waarvoor eentje voor drugs in het verkeer.