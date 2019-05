hardrijders op de bon

Beringen / Kortessem / Tessenderlo - De politie controleerde vrijdagnacht in Tessenderlo en Beringen op snelheid. In Tessenderlo op de Lapseheide waren er 49 inbreuken op 162 gecontroleerden, op de Schoterweg 13 op 120, Op de Koerselsesteenweg 40 op 250, op de Paalsesteenweg 58 op 239 en in Beringen op de Heppensesteenweg 11 op 101 gecontroleerden. Bij de overtreders zaten heel wat automobilisten met een zware voet. Zo werden er snelheden tot 136 km/uur gemeten. Dat is ruim boven de 70 km/uur-norm die op de gecontroleerde straten van toepassing zijn.